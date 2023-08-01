Правоохоронці викрили масштабну схему втечі ухилянтів: проведено майже 100 обшуків

Головне управління внутрішньої безпеки СБУ спільно з Національною поліцією ліквідували масштабну схему нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

У результаті майже 100 обшуків по всій Україні було викрито посадовців, які пропонували потенційним призовникам виїхати за межі нашої держави на підставі підроблених документів про непридатність до військової служби за станом здоров’я.

До організації незаконної діяльності причетне керівництво Білгород-Дністровського військкомату та місцевої військово-лікарської комісії, які діяли у складі злочинної групи.

Вартість таких “послуг” становила від 7 до 10 тис. доларів США. Сума залежала від платіжної спроможності ухилянта, місця його проживання і терміновості виїзду.

Для пошуку клієнтів посадовці організували розгалужену мережу “посередників”, які діяла на Київщині, а також в Одеській, Вінницькій, Дніпропетровській, Закарпатській, Івано-Франківській, Житомирській, Львівській та Полтавській областях.

Крім того, після оформлення фіктивних документів фігуранти надавали ухилянтам “маршрут” втечі за кордон, який пролягав через міжнародний пункт пропуску “Старокозаче” в Одеській області.

Під час майже 100 обшуків за місцями роботи і проживання учасників “схеми” вилучено комп’ютерну техніку і документи з доказами злочинної діяльності.

Також виявлено великі суми готівки в різній валюті, яка була отримана злочинним шляхом.

Наразі тривають слідчі дії у межах кримінального провадження за декількома статтями Кримінального кодексу України:

чч. 2, 3 ст. 199, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів);

ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);

ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом);

ч. 3 ст. 190 (шахрайство);

ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом).

Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру та обрання для них запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.