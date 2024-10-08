Кримінал

Правоохоронці розповіли деталі російського удару по Харкову
8 Жовтня 2024 20:30
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обстріли
Вирва після російського удару по Харькову / Фото: Нацполіція

Двоє загиблих та семеро поранених внаслідок російського удару по Харкову. 

Як розповіли у Харківській обласній прокуратурі, починаючи з 16:50 до 17:20 збройні сили РФ завдали серію ударів з тактичної авіації по Харкову та передмістю.

У Салтівському районі Харкова авіаційний боєприпас влучив біля водойми у районі щільної житлової забудови. Загинули дві людини: 69-річна жінка та чоловік 73 років. Пошкоджено багатоквартирні житлові будинки.

Також зафіксовано удари і по передмістю обласного центру. Так, у селі Черкаська Лозова пошкоджено будинки. У селищі Мала Данилівка влучання у лісосмузі. На щастя, без постраждалих.

За попередніми даними, ворог завдав удари ФАБ-250 з УМПК двома літаками Су-34.

Наслідки російського авіаудару біля водойми у Салтівському районі Харкова / Фото: Харківська обласна прокуратура

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