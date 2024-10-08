Правоохоронці розповіли деталі російського удару по Харкову

Двоє загиблих та семеро поранених внаслідок російського удару по Харкову.

Як розповіли у Харківській обласній прокуратурі, починаючи з 16:50 до 17:20 збройні сили РФ завдали серію ударів з тактичної авіації по Харкову та передмістю.

У Салтівському районі Харкова авіаційний боєприпас влучив біля водойми у районі щільної житлової забудови. Загинули дві людини: 69-річна жінка та чоловік 73 років. Пошкоджено багатоквартирні житлові будинки.

Також зафіксовано удари і по передмістю обласного центру. Так, у селі Черкаська Лозова пошкоджено будинки. У селищі Мала Данилівка влучання у лісосмузі. На щастя, без постраждалих.

За попередніми даними, ворог завдав удари ФАБ-250 з УМПК двома літаками Су-34.