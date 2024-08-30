Суспільство

Правоохоронці розповіли чим росіяни атакували Харків
30 Серпня 2024 17:16
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обстріли
Боєприпас УМПБ Д-30СН / Фото з відкритих джерел

Росія атакувала Харків п’ятьма УМПБ Д-30, сказав керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко. УМПБ Д-30 – це плануюча бомба з додатковим двигуном, яка має більшу дальність скидання, порівняно з комплектом УМПК.

За словами керівника обласної прокуратури Олександра Фільчакова, удари російські війська здійснили з літака Су-34 з Дубового Бєлгородської області, що у 25 км від кордону.

Одне з влучень було у центрі міста, ще одне — у багатоповерхівку в Індустріальному районі. Є загиблі та поранені.

Бомби УМПБ Д-30 росіяни використовують для ударів по Харкову не вперше. 25 травня окупанти завдали ударів по будівельному гіпермаркету “Епіцентр”.


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