Правоохоронці розповіли чим росіяни атакували Харків

Росія атакувала Харків п’ятьма УМПБ Д-30, сказав керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко. УМПБ Д-30 – це плануюча бомба з додатковим двигуном, яка має більшу дальність скидання, порівняно з комплектом УМПК.

За словами керівника обласної прокуратури Олександра Фільчакова, удари російські війська здійснили з літака Су-34 з Дубового Бєлгородської області, що у 25 км від кордону.

Одне з влучень було у центрі міста, ще одне — у багатоповерхівку в Індустріальному районі. Є загиблі та поранені.

Бомби УМПБ Д-30 росіяни використовують для ударів по Харкову не вперше. 25 травня окупанти завдали ударів по будівельному гіпермаркету “Епіцентр”.