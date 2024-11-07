Правоохоронці повідомили про підозру російському генералу, який наказав вдарити ракетою по музею Сковороди на Харківщині

Генерал-майору російських військово-повітряних сил Денису Кульшу заочно оголошено підозру у воєнному злочині.

За даними слідства, саме він віддав наказ на ракетний обстріл Національного музею Григорія Сковороди 6 травня 2022 року, застосувавши ракету Х-35. Про це повідомили Офіс генерального прокурора та Служба безпеки України.

Це вже друга підозра у цій справі – у липні обвинувачення було висунуто командиру авіаполку Івану Панченку.

Зруйнований росіянами музей Сковороди на Харківщині / Фото: Харківська обласна прокуратура, Суспільне

Національний музей Григорія Сковороди, розташований у селі Сковородинівка Богодухівського району, був знищений прямим влучанням російської ракети в ніч на 7 травня 2022 року.

Попри руйнування, найцінніші експонати вдалося зберегти. Цей музей, розташований у садибі XVIII століття, був не лише місцем роботи Сковороди в останні роки життя, а й місцем його першого поховання.