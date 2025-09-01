Правоохоронці опублікував фото із місця затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія

Правоохоронці показали перші кадри із затримання підозрюваного у вбивстві колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія. На його затримання знадобилося 36 годин, повідомив очільник Національної поліції України Іван Вигівський.

Він розповів, що підозрюваний тривалий час готувався до вбивства, стежив, планував: “30 серпня у Сихівському районі Львова він замаскувався під кур’єра й відкрив вогонь по політику просто серед білого дня. Вісім пострілів. Холоднокровна жорстокість. Навіть переконався, що жертва померла. А потім намагався сховати сліди — перевдягнувся, позбувся зброї, намагався переховуватись на Хмельниччині”.

Затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія / Фото: Нацполіція

Також Вигівський наголосив, що цей злочин не випадковий, та що в ньому є російський слід.

“Ми знаємо: цей злочин не випадковий. У ньому є російський слід. Перед законом відповідатиме кожен”, – наголосив голова Нацполіції.

Він також подякував усім правоохоронцям, які брали участь у затримані вбивці, зокрема оперативникам, слідчим, криміналістам, спецпризначенцям КОРД, а також колегам із СБУ та прокуратури.