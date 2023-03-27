Правоохоронці ідентифікували вбивцю 36-річної мешканки Ізюма

Заочно повідомлено про підозру заступнику командира батальйону по озброєнню військової частини 62892, військовослужбовцю 245-ого гвардійського мотострілкового полку ЗС РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

На початку березня 2022 року ЗС РФ окупували територію м. Ізюм Харківської області. Досудовим розслідуванням встановлено, що у травні минулого року російські військові залицялись до 36-річної жінки. Окупанти бачили, що жінка ніяк не реагує на їх «компліменти», тому вирішили вигадати історії про те, що заберуть її до РФ задля «кращого життя».

Як повідомили у обласній прокуратурі, 2 червня жінка підійшла до штабу російських військовослужбовців: саме у цьому місці був Wi-Fi. Вона хотіла зателефонувати своєму брату з Івано-Франківської області.

Зі штабу вийшов російський військовий, який ревнував жінку до інших, при цьому маючи дружину у РФ. Проте в той день ревнощі перейшли всі межі: він вистрілив жінці прямо у груди. Від пострілу потерпіла померла.

Наразі вирішується питання про оголошення підозрюваного у розшук.