Працівники “Мотор Січі” пішли на захист Богуслаєва

Трудовий колектив АТ “Мотор Січ” звернувся до керівництва держави із заявою на захист президента свого підприємства В’ячеслава Богуслаєва, затриманого за підозрою у співпраці з росією.

Текст звернення опубліковано на сайті АТ “Мотор Січ“.

“Наразі ми, запорізькі моторобудівники, глибоко схвильовані затриманням нашого керівника за такими обурливими підозрами. Ми вважаємо, що так не можна ставитися до людини, яка все своє життя присвятила Україні, яка живе й працює поряд з нами, під щоденними обстрілами, ризикуючи власним життям. Ми щиро віримо у його невинність й завжди довіряли йому як своєму лідеру, що дбає про світле майбутнє нескореної України, вітчизняного авіабудування, про долю підприємства та кожного моторобудівника”, – сказано у зверненні колективу.

У ньому також зазначено, що колектив “стабільно працює й зміцнює обороноздатність України” і що сьогодні він єдиний у країні виробляє лопаті для гвинтокрилів, освоює сучасне виробництво лопатей з композитних матеріалів, розробляє нові авіаційні двигуни.