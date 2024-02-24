Працівники держпідприємств, які знаходяться на території активних бойових дій, отримуватимуть надбавку

Уряд ухвалив зміни до постанови від 25.08.2023 № 928 щодо питання оплати працівників підприємств, установ, закладів та організацій, що фінансуються з державного бюджету.

Зміни стосуються територій активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси.

Тепер особи, які працюють на державних підприємствах і перебувають на таких територіях, можуть отримувати щомісячну надбавку у граничному розмірі 100% посадового окладу.

Раніше право на таку надбавку мали лише державні службовці, що працюють на території активних бойових дій. Тепер до них додали й працівників держпідприємств.