Економіка

Працівники держпідприємств, які знаходяться на території активних бойових дій, отримуватимуть надбавку

24 Лютого 2024 16:51
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зарплатня
Ілюстративне зображення / Фото Getty Images

Уряд ухвалив зміни до постанови від 25.08.2023 № 928 щодо питання оплати працівників підприємств, установ, закладів та організацій, що фінансуються з державного бюджету.

Зміни стосуються територій активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси.

Тепер особи, які працюють на державних підприємствах і перебувають на таких територіях, можуть отримувати щомісячну надбавку у граничному розмірі 100% посадового окладу.

Раніше право на таку надбавку мали лише державні службовці, що працюють на території активних бойових дій. Тепер до них додали й працівників держпідприємств.


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