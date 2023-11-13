Кримінал

Працівника СБУ, який вчинив бійку з військовими, відсторонили

13 Листопада 2023 13:22
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Працівника департаменту військової контррозвідки СБУ Дмитра Сивака, який слухав російський шансон під час святкування Дня народження у вінницькому ресторані, а згодом вчинив бійку з військовими, які зробили йому зауваження, відсторонили від виконання службових обовʼязків.

Про це NV повідомили у пресслужбі СБУ.

Сивака було відсторонено від виконання обовʼязків та виведено в розпорядження командира. Тобто його не звільнили, але виконувати свою роботу він не зможе.

Підрозділи внутрішньої безпеки СБУ проводять службове розслідування щодо фактів, які зʼявилися в ЗМІ стосовно співробітника управління СБУ у Вінницькій області.

В СБУ наголошують, що така поведінка не гідна військового, особливо в той час, коли тисячі доброчесних і патріотичних співробітників спецслужби борються з ворогом, воюють на фронті та наближають перемогу України.

Голова СБУ Василь Малюк підкреслив, що очищення Служби від подібних елементів — системний процес, який посилився з початком повномасштабного вторгнення Росії, і є одним з ключових пріоритетів в роботі спецслужби сьогодні.

Раніше у соцмережах повідомляли, що на святкуванні Дня народження Сивака у вінницькому ресторані Арталь лунав російський шансон. Його гостям зробили зауваження інші відвідувачі – гості військового, який служив на передовій та також святкував День народження у закладі. Потім зав’язалась бійка, ініціатором якої, ймовірно, був сам працівник СБУ та його батько Руслан Сивак.

У поліції повідомили про відкриття провадження за статтею Хуліганство. Санкція статті передбачає обмеження волі до 5 років або позбавлення волі до 4 років.


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