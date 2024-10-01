Кримінал

Працівника медичного вишу Києва затримали на хабарі 
1 Жовтня 2024 17:46
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вуз, корупція
Затримання корупціонера / НПУ

Правоохоронці впіймали на хабарі радника керівника одного з київських медичних університетів, який за 1800 доларів фіктивно зараховував на навчання іноземців. 

Про це повідомили в поліції Києва.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що двоє громадян Пакистану шукали спосіб в’їхати на територію України під приводом вступу до навчального закладу, розповіли в Київській міській прокуратурі.

Насправді іноземці не збиралися здобувати освіту в Україні – зарахування до університету мало стати підставою для законного перебування на території країни протягом кількох років.

“Майбутнім студентам обіцяли надалі допомогти із влаштуванням до навчального закладу, що дасть їм змогу безперешкодно перетинати кордон України, без фактичного відвідування навчального закладу та складання підсумкових іспитів останніми”, – додали в прокуратурі.

Радник президента з міжнародних зв’язків одного з медичних університетів Києва пообіцяв допомогти легалізувати перебування іноземців в Україні за 1800 доларів.

За особисту вигоду чоловік мав домовитися про їх зарахування до іншого вищого навчального закладу.

“Під час отримання 33 000 гривень від одного з майбутніх “студентів” правоохоронці затримали правопорушника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України у його робочому кабінеті”, – розповіли в поліції.

Співробітнику столичного вишу повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368-3 КК України – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою юридичної особи приватного права неправомірної вигоди для себе чи третьої особи, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі.


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