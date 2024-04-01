Працівниця харківського дитсадка допомагала корегувати російські удари

Правоохоронці затримали харків’янку, яка стежила за місцями розташування українських військових, і передавала дані росіянам, щоб скорегувати ракетні удари.

Затримана жінка працює у дитсадку, повідомили у прес-центрі СБУ.

“За даними слідства, жінку дистанційно завербувала російська розвідка восени 2023 року. У поле зору окупантів вона потрапила через свого знайомого з Куп’янська, який під час захоплення райцентру втік до РФ та приєднався до ворожих військ”, — йдеться у повідомленні.

Листування харків’янки з ворогом

Перебуваючи поблизу об’єкту, вона приховано спостерігала за ним, щоб встановити орієнтовну кількість особового складу та військової техніки. Потім отримані відомості підозрювана месенджером передавала своєму російському куратору у вигляді текстових повідомлень з позначенням координат на Google-картах.

Правоохоронці викрили підозрювану на початку ймовірної співпраці з Росією, затримали жінку у власній оселі. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.