ППО знищила понад 30 ворожих дронів над Києвом і біля столиці 

У ніч на 31 липня окупанти запустили ударні дрони по території України, на Київ це була намасованіша атака з початку цього року, повітряна тривога у столиці тривала понад 7 годин.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

“На столицю України, на мирне місто, ворог спрямував багато десятків своїх безпілотників. Це була вже сьома атака Києва ворожими дронами у липні! Вона стала для столиці наймасованішою за 2024 рік за кількістю застосованих БпЛА”.

“Повітряна тривога тривала понад 7 годин. Ворожі дрони заходили на Київ хвилями і практично з усіх можливих напрямків”.

Попко зазначив, що Силами та засобами ППО в повітряному просторі Києва та на підступах було знищено понад три десятки безпілотників.

За даними оперативного зведення, на цю хвилину у Києві обійшлося без постраждалих та руйнувань. Дані попередні, додав Попко, інформація уточнюється.

Станом на 7 ранку у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Харківській і Луганській областях лунає тривога.

Повітряні сили повідомляють про безпілотники у Київській, Полтавській та Чернігівській областях.