        Суспільство

        ППО знешкодила над Україною 60 російських дронів

        Галина Шподарева
        9 Вересня 2025 08:48
        читать на русском →
        Збиття "шахедів" над Одещиною / Фото: Повітряне командування "Південь"
        У ніч на 9 вересня, починаючи з 19:00 8 вересня, росіяни запустили по Україні 84 ударних БпЛА, зокрема Shahed, “Гербера” та безпілотники інших типів, із напрямків: Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ. Понад 50 з виявлених дронів — “шахеди”.

        Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

        Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

        Станом на 8:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 60 ворожих БпЛА Shahed, “Гербера” та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

        Зафіксовано влучання 23 ударних БпЛА на десяти локаціях.


