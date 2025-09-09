ППО знешкодила над Україною 60 російських дронів

У ніч на 9 вересня, починаючи з 19:00 8 вересня, росіяни запустили по Україні 84 ударних БпЛА, зокрема Shahed, “Гербера” та безпілотники інших типів, із напрямків: Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ. Понад 50 з виявлених дронів — “шахеди”.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Реклама

Реклама

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 8:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 60 ворожих БпЛА Shahed, “Гербера” та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 23 ударних БпЛА на десяти локаціях.