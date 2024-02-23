ППО, повернення бізнесу та кошти для метрошколи. Терехов розповів про інвестиційні проєкти Харкова

У міськраді Харкова готуються встановити нову систему сповіщень під час повітряних тривог та просять про сучасне ППО. Посадовці розраховують на підтримку метрошколи благодійними фондами.

Про це міський голова Ігор Терехов розповів під час Форуму взаємодії та розвитку Харкова, повідомляє “Суспільне”.

ППО та створення ситуаційного центру в Харкові

Проблема номер один нині — закриття неба над Харковом. Це сучасна система ППО, сучасне устаткування, яке збиватиме “Шахеди”. Тому це питання ставимо перед військовими, керівниками різних рівнів. У 2023 році міськрада виділила близько 135 млн гривень на оснащення систем, які б збивали “Шахеди”. Ми “стукаємо в усі двері” для того, щоб отримати сучасне ППО, щоб небо над Харковом було закритим. Що стосується повітряних тривог, тут ми розробляємо програмне забезпечення з IT-кластером. Це більш тривалий процес, але будемо швидко просуватися. Бо я чудово розумію, що для харків’ян це дуже важливо. Щоб бізнес відкривався, щоб торговельні центри працювали зовсім по-іншому, щоб McDonald’s повернувся.

Ситуація з бізнесом у Харкові

Ми дуже зацікавлені в тому, щоб розвивався бізнес. Крім індустріальних парків ми ставимо питання, щодо пільгового оподаткування у Харкові. Ми працюватимемо у цьому напрямку разом із урядом, із народними депутатами. Я зацікавлений в тому, щоб приходили до індустріальних парків підприємства, розвивалися, налагоджували своє виробництво. Ми будемо виносити на сесію міськради зниження орендних ставок і нарахування на нерухомість для того, щоб бізнес мав певні пільги у 2024 році.

Генплан Харкова і спільні проєкти з британським фондом Нормана Фостера

Щодо проєктів, які харківські архітектори розробляють спільно з фондом Нормана Фостера, нам потрібно, щоб вони були повністю готові. Гроші нині йдуть на розробку проєктно-кошторисної документації та адаптацію проєктів до земельних ділянок, які є. Ми хочемо протягом 2024 року, щоб у нас були повністю готові документи, а потім будемо розмовляти. Інвестори дуже зацікавлені цими проєктами. Перш за все, це проєкт наукового парку, якого немає у жодному місті світу.

Чи планує міськрада інвестувати у метрополітен та метрошколу Харкова