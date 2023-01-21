ППО на дахах будинків у Москві: в ISW назвали несподівану причину

Кремль прагне створити інформаційні умови для того, щоб підготувати росіян до “затяжної війни” в Україні. Системи ППО на дахах будинків та адмінбудівель – чергова спроба висвітлити Україну, як таку, що загрожує Росії.

19 і 20 січня російські джерела та джерела в соціальних мережах поширили зображення, на яких російські чиновники встановлюють системи протиповітряної оборони на даху будівлі Міністерства оборони Росії в Москві та в інших місцях поблизу міста. Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков відмовився коментувати зображення, а депутат Держдуми Євген Лебедєв назвав їх фейком, повідомляють аналітики ISW.

Деякі російські мілблогери із задоволенням відреагували на ці зображення, що жителі Москви нарешті дізнаються, що Росія бере участь у «важкій війні» в Україні. Ймовірно, Кремль розгорнув системи протиповітряної оборони в Москві, щоб створити підбурливі образи, які зображують війну як більш загрозливу для російської громадськості. Проте малоймовірно, що Кремль вважає, що Україна націлиться на Москву, і він, ймовірно, брав участь у цій показовій грі, щоб підтримати посилення інформаційних операцій, щоб підготувати російський внутрішній інформаційний простір до тривалої війни в Україні та подальших жертв.

Ця демонстрація також, ймовірно, є частиною нової інформаційної операції з контекстуалізації війни в Україні в російських міфах про Велику Вітчизняну війну, яка, ймовірно, має на меті збільшити підтримку Росією військових зусиль і подальшої мобілізації шляхом абсурдного зображення України як загрозливої ​​Москві і решту російського центру так само, як це зробила нацистська Німеччина під час свого вторгнення в Радянський Союз.