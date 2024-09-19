Позитивні допінг-тести виявили у п’ятьох спортсменів на Олімпійських іграх-2024

За місяць після завершення Ігор, Міжнародне агентство з допінг-тестування опублікувало результати досліджень до початку й під час Олімпіади-2024.

Організація повідомила про п’ять відсторонених спортсменів, у яких виявили допінг в аналізах сечі та крові, передає “Суспільне-спорт”.

Два випадки було зафіксовано у дзюдо, по одному — в легкій атлетиці, водних видах та боксі. Спортсмени представляли Ірак, Нігерію, Афганістан, ДР Конго, Болівію та були відсторонені від змагань, а результати двох порушників — скасовані.

Також ІТА повідомила про понад 40 випадків порушення антидопінгових правил спортсменами напередодні Ігор-2024, які мали брати участь у змаганнях.

Загалом під час змагань організація зібрала 6.13 тисяч аналізів сечі та крові у 4.15 тисячі різних учасників Олімпійських ігор. Допінг-тестування пройшли стали майже 39% усіх спортсменів — на 4% більше, ніж у Токіо-2020; на 10% більше за Ріо-2016.

Олімпійські ігри-2024 проходили з 26 липня по 11 серпня у Парижі, Франція. На них розіграли 329 комплектів медалей у 32 видах спорту.

Збірна України посіла 22-ге місце медального заліку, здобувши 12 медалей: три “золота”, п’ять срібних нагород і чотири “бронзи”.