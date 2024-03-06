Пожежу в екопарку на Осокорках розслідують як умисний підпал

Київська поліція розпочала кримінальне провадження у справі про пожежу на столичних Осокорківських озерах, яка сталась напередодні, 5 березня.

Про це повідомили у столичній поліції.

Справу відкрили за статтею про умисне знищення або пошкодження територій, узятих під охорону держави, та об’єктів природно-заповідного фонду, яке спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 252 Кримінального кодексу України).

Зараз встановлюють причини загоряння, причетних до пожежі, а також суму завданих збитків. Винним загрожує до 12 років позбавлення волі.

Увечері 5 березня стало відомо, що на території екопарку “Осокорки” поблизу озера Тягле на відкритій території сталося загоряння травʼяного настилу й очерету. Площа пожежі становила близько 3 гектарів.