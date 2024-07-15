Суспільство

Пожежі та перепади напруги: Львів накрила сильна гроза 
15 Липня 2024 07:27
читать на русском →
Львів, негода
Ілюстративне фото / Вікіпедія

Через негоду у Львові сталися пожежі, в деяких районах міста зникло світло і спостерігаються перепади напруги.

Про це повідомив заступник міського голови Львова Андрій Москаленко у Facebook.

Москаленко повідомив, що негода завдала такої шкоди:

  • на вулиці Кобилиці закоротило провід, що йде від церкви до будинків. ДСНС, обленерго та аварійна служба працюють на місці. Внаслідок замикання повітряної лінії електропостачання без світла тимчасово залишились будинки приватного сектору та будинки 2-поверхової забудови довкола вулиці Кобилиці.
  • Також на вулиці Трускавецькій (на межі міста) блискавка потрапила в закинуту будівлю (4 на 4 метри), почалася пожежа.
  • Також пожежу зафіксували на вулиці Вашингтона. На балконі житлового будинку (3 поверх), а також загорання будинка в районі Рудно.
  • Крім того, аварійні бригади перевіряють інформацію щодо загорання в межах вулиці Городоцької (Залізничнй район).

Москаленко додав, що в місті зафіксовані перепад напруги через грозу.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
15 Липня 2024 10:54

Сьогодні відзначають День Української Державності
15 Липня 2024 09:46

Після замаху на Трампа штаб Байдена змінив передвиборчу стратегію – Reuters
15 Липня 2024 09:38

Прикордонник застрелив військового-дезертира на Одещині
15 Липня 2024 08:47

Столтенберг прокоментував питання збиття ракет РФ з території Польщі
15 Липня 2024 07:27

Пожежі та перепади напруги: Львів накрила сильна гроза 
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Андрій ОНІСТРАТ

Головний дефіцит в армії – наявність адекватних людей в командах
Ігор ЧЕРНЯК

Військова служба має бути “трампліном” для успішного життя в соціумі
Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
Павло КАЗАРІН

Щойно в нас зникнуть ресурси — війна добереться до решти світу
усі думки