Пожежі охопили 10 тисяч гектарів канадських лісів

Масштабні лісові пожежі поширилися вже на 10 тисяч гектарів лісу на заході Канади.

Про це повідомляє Reuters.

“Перші великі лісові пожежі цього сезону охопили площу приблизно 10 000 гектарів по всій західній частині Канади”, – йдеться у повідомленні.

Зокрема, пожежа, яка почалася у п’ятницю, охопила понад 5280 гектарів до ранку понеділка на захід від міста Форт-Нельсон у провінції Британська Колумбія. У провінції Британська Колумбія вже довелося евакуювати 5 тисяч мешканців.

У неділю міністерство навколишнього середовища Канади оприлюднило спеціальну заяву щодо погіршення якості повітря від Британської Колумбії до Онтаріо.

Уряд попередив, що Канаду чекає ще один “катастрофічний” сезон лісових пожеж, оскільки очікуються вищі, ніж зазвичай, температури навесні та влітку на більшій частині країни через кліматичне явище Ель-Ніньо.

Зазначається, що Канада пережила одну з найтепліших зим з низьким рівнем або зовсім відсутнім снігом у багатьох районах, що викликало побоювання перед спекотним літом, яке спровокує пожежі в лісах та диких місцевостях на тлі тривалої посухи.