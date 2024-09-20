Суспільство

Пожежі на Харківщині охопили територію понад 1000 гектарів
20 Вересня 2024 16:44
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дснс, пожежа
На Харківщині триває ліквідація масштабних лісових пожеж / Фото: ДСНС

Третю добу вогнеборці гасять велику лісову пожежу на території одного з лісового господарства Харківщини. Станом на 12:00 вогнем охоплено площу близько 1 170 га.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Харківській області.

“Рятувальники вживають всіх заходів, щоб вогонь не розповсюдився на верхівки дерев. Загроза населеним пунктам відсутня. До пожежогасіння залучені 33 одиниці техніки та 124 рятувальників Харківського, Луганського та Полтавського гарнізонів ДСНС, у тому числі 2 піротехнічні розрахунки ДСНС, а також підрозділи місцевої пожежної охорони, пожежний потяг, 18 одиниць техніки та 36 працівників лісового господарства”, – йдеться у повідомленні.

Харківська ОВА у зв’язку з масштабними пожежами провела засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Як повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов, на Харківщині зафіксовано 115 пожеж, з яких 46 мають площу понад 1 гектар.

Також Синєгубов гадав доручення профільним службам для запобігання пожежам та їх ліквідації:

  • РВА, органи  місцевого самоврядування зобовʼязані актуалізувати плани евакуації населення.
  • Забезпечення ресурсами: Лісові господарства мають збільшити запаси пально-мастильних матеріалів для гасіння пожеж.
  • Обмеження будівництва: Діятиме заборона розміщення складів горючих матеріалів ближче ніж за 100 м від хвойного лісу.
  • Протипожежне водопостачання: Населені пункти мають бути забезпечені зовнішнім водопостачанням для гасіння.
  • Прибирання територій: зокрема, сухої рослинності та вітролому навколо населених пунктів, де дозволяє безпекова ситуація. 
  • Контроль та рейди: спільно з поліцією та ДСНС інформувати про заборону спалювання рослинності.

“Ці заходи є критично важливими для безпеки населення та збереження природних ресурсів”, – наголосив очільник ОВА.


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Пожежі на Харківщині охопили територію понад 1000 гектарів
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