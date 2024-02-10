Пожежа на Немишлі локалізована

Внаслідок обстрілу Немишлянського району Харкова, станом на зараз, пожежа локалізована. Триває ліквідація наслідків ворожих прильотів.

Проо це у соцмережах повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Загалом залучено понад 200 рятувальників.

Судмедексперт проведе ДНК-експертизу 7 тіл загиблих. Вони сильно обгоріли внаслідок пожежі.

Усі постраждалі – мешканці будинків по вулиці Котельній. Внаслідок обстрілу без електропостачання зараз понад 1000 споживачів. Спеціалісти вже працюють над поверненням світла.

Деякі домогосподарства тимчасово відключенні від газопостачання, поки рятувальники не завершать необхідні роботи.

Профільні служби продовжують бути на місцях: усувати наслідки влучання й пожежі, документувати вчинений терористичний акт, надавати необхідну допомогу постраждалим.

У ніч на суботу російські окупанти атакували БПЛА нафтобазу в Харкові, звідки стався витік палива і пожежа. Знищено 15 домоволодінь, 7 людей загинуло, 57 – постраждало.