Політика

Поїздка Сі Цзіньпіна до Європи відроджує розкол континенту часів холодної війни, – Bloomberg

10 Травня 2024 16:43
китай, Євросоюз
Сі Цзіньпін та Еммануель Макрон / Фото: Getty Images

Голова КНР Сі Цзіньпін мало чого досяг за два дні перебування у Франції цього тижня. Однак поїздка Східною Європою виявилася продуктивнішою, давши змогу Сі Цзіньпіну додати Сербію до списку країн, що підтримують його бачення глобального порядку, а також зробити ставку на дедалі напруженіші стосунки між Угорщиною та Європейським союзом.

Про це повідомляє Bloomberg.

Під час візиту до Угорщини Сі Цзіньпін оголосив про низку нових інвестицій у цю країну. При цьому він намагався показати, що Угорщина є моделлю того, який вигляд можуть мати відносини Європейського Союзу з Китаєм.

Видання пише, що уряду Угорщини не вистачає фінансування, тому країна намагається будь-якими способами знайти нові стимули для своєї економіки.

За словами міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто, серед підписаних угод із Китаєм – гроші на дорогу модернізацію старої залізничної мережі країни і будівництво давно відкладеного сполучення між аеропортом Будапешта і центром столиці. Угорщина також прагнутиме до поглиблення співпраці з Huawei для просування цифровізації в країні.

При цьому журналісти уточнюють, що це не перша спроба Китаю розколоти ЄС. У 2012 році Пекін створив механізм для зміцнення зв’язків із 16 країнами Центральної та Східної Європи, але згодом ця ініціатива занепала.


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