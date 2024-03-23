Поїзд-кухня приготує близько 5000 порцій їжі: він вже у Харкові

Після вчорашньої ворожої атаки та знеструмлень на Харківщині, в регіон прибув унікальний Food Train Укрзалізниці.

“Команда поїзда-кухні приготує для мешканців Харківщини близько 5000 порцій їжі – вони будуть доставлені в лікарні, для внутрішньо переміщених осіб та тих, хто постраждав в результаті вчорашніх обстрілів”, – повідомили в Укрзалізниці.

Залізничники подякували “за можливість оперативно допомагати українцям друзям і партнерам з Фонду Говарда Баффета (The Howard G. Buffett Foundation), які забезпечили створення та операційну діяльність поїзда”.