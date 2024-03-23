Суспільство

Поїзд-кухня приготує близько 5000 порцій їжі: він вже у Харкові

23 Березня 2024 10:55
читать на русском →
укрзалізниця, гуманітарна допомога
Food Train Укрзалізниці на Південному вокзалі в Харкові / Фото УЗ

Після вчорашньої ворожої атаки та знеструмлень на Харківщині, в регіон прибув унікальний Food Train Укрзалізниці.

“Команда поїзда-кухні приготує для мешканців Харківщини близько 5000 порцій їжі – вони будуть доставлені в лікарні, для внутрішньо переміщених осіб та тих, хто постраждав в результаті вчорашніх обстрілів”, – повідомили в Укрзалізниці.

Залізничники подякували “за можливість оперативно допомагати українцям друзям і партнерам з Фонду Говарда Баффета (The Howard G. Buffett Foundation), які забезпечили створення та операційну діяльність поїзда”.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
23 Березня 2024 14:26

У Харкові не зможуть повністю відновити електропостачання за вихідні

23 Березня 2024 13:39

Харківські енергетики просять знизити навантаження на мережі
23 Березня 2024 13:17

Шутінг у “Крокусі”: У ГУР назвали нісенітницею заяву ФСБ про “український слід”
23 Березня 2024 11:59

Франція та Німеччина спільно вироблятимуть військову техніку в Україні
23 Березня 2024 11:27

ФСБ знайшла “український слід” в атаці на “Крокус сіті хол”

Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Ми ще далекі від ідеальної взаємодії держава-бізнес-волонтери

Максим ЖОРІН

КАБи зараз одна з найбільших проблем для фронту

Віталій ПОРТНИКОВ

Макрон збирається відправити війська в Одесу?

Ігор ЧЕРНЯК

Поки з армії не почнуть повертатися, туди знову не почнуть йти

Юрій ЛУЦЕНКО

Війна в стилі вуду

Віталій ПОРТНИКОВ

Страх війни в Європі. Що змінилося

усі думки