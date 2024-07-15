Суспільство

Повністю відновити роботу “Охматдит” зможе через пів року, – гендиректор клініки
15 Липня 2024 21:26
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Аварійно-рятувальні роботи на території Охматдиту в Києві / Фото: ДСНС

Повністю клініка “Охматдит” зможе відновитися не менш ніж за пів року, прогнозує гендиректор клініки Володимир Жовнір.

“Я дуже сподіваюся, що, звісно, не в такому режимі, як ми працювали раніше, але “Охматдит” зможе відновити роботу вже за місяць-два, тобто відновлять роботу основні відділення, які надавали медичну допомогу до цієї атаки. Повне відновлення триватиме щонайменше пів року”, – сказав гендиректор в ефірі телемарафону.

Він повідомив, що наразі клініка вже відновила “гострий діаліз”, але для відновлення діалізу потрібне обладнання.


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