Суспільство

Повітряні сили ЗСУ повідомили подробиці нічної охоти

2 Січня 2023 09:07
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бпла

У ніч із 1 на 2 січня Сили оборони України знищили 39 ударних безпілотників, які було запущено по Україні російськими військами, два розвідувальних безпілотники “Орлан-10” та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

“У ніч з 1 на 2 січня 2023 року російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками-камікадзе іранського виробництва “Shahed-131/136”.

В результаті бойової роботи, протиповітряною обороною Повітряних Сил, у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України, усі 39 ударних БпЛА знищені”, – йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.

До відбиття нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію Повітряних Сил та мобільні вогневі групи.

Дедалі активніше залучається техніка та озброєння, надані Україні західними партнерами, зазначають у Повітряних силах Збройних сил України.

Крім того, захисники неба знищили два БпЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан-10” та керовану авіаційну ракету Х-59.


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