Повітряні Сили збили 69 “шахедів” та інших БпЛА ворога

У ніч на 13 жовтня Росія здійснила масовану атаку ударними безпілотниками по території України. За даними Повітряних Сил ЗСУ, ворог застосував 82 дрони типів Shahed, «Гербера» та інших, запущених із напрямків Орел, Курськ і Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Близько 50 із них були ударними. До відбиття повітряного нападу залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та безпілотні системи Сил оборони України.

Станом на 9:00 ранку збито або подавлено 69 ворожих дронів на півночі, сході та півдні країни.

Разом із тим зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА у 7 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів у двох місцях.

Повітряні Сили повідомляють, що атака ще триває, у повітряному просторі фіксується кілька ворожих БпЛА, і закликають громадян дотримуватись правил безпеки під час повітряної тривоги.