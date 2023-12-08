Повітряні сили збили 14 з 19 ракет

Вранці 8 грудня росіяни запустили по Україні 19 крилатих ракет Х-101 і Х-555 − Протиповітряній обороні вдалося знищити 14 ракет.

Про це повідомив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі марафону новин

“Під ранок ми бачили пуски крилатих ракет Х-101 Х-555 з, за попередніми даними, 9-ти літаків стратегічної авіації Ту-95. Розділились вони на кілька груп і здійснили пуски. Попередньо, 19 крилатих ракет було запущено. І маємо непоганий результат роботи ППО − 14 знищених ракет”.

За його словами, ракети збивали на Київщині та Дніпропетровщині.

“Слідували вони спершу курсом до Дніпра, а звідти частина ракет попрямувала на Київ, а частина вдарила по об’єктах інфраструктури на Дніпропетровщині. На жаль, не вдалося збити всі. На жаль, відомо вже про загиблого”, − підсумував Ігнат.