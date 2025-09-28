Повітряні сили: за ніч збито понад 600 ворожих цілей, основний удар — по Києву

Уніч на 28 вересня Росія здійснила масований комбінований удар по Україні із застосуванням дронів та ракет різних типів. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що загалом було виявлено 643 повітряні цілі, з яких 611 вдалося знищити або подавити.

Інфографіка ПС ЗСУ

За даними військових, ворог атакував з напрямків Курської, Брянської, Липецької, Саратовської областей РФ, а також тимчасово окупованого Криму та акваторії Чорного моря.

Переважну більшість становили ударні БпЛА Shahed, Geran і безпілотники інших типів — їх зафіксовано 593. Крім того, противник запустив дві аеробалістичні ракети «Кинджал», 38 крилатих ракет Х-101, вісім «Калібрів» та два реактивні безпілотники «Бандероль». Основним напрямком атаки стала столиця — Київ.

Оборону забезпечували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні групи та сили безпілотних систем. За підсумками відбиття атаки станом на 10:30 було знищено або подавлено 566 дронів Shahed та інших типів, два «Бандеролі», 35 ракет Х-101 і всі вісім «Калібрів».

Водночас зафіксовано п’ять влучань ракет та 31 дрона-камікадзе у 16 локаціях, а уламки збитих апаратів впали ще на 25 об’єктах по Україні.