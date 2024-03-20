Техно

Повітряні сили США заявили про успішне випробування гіперзвукової зброї

20 Березня 2024 08:36
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зброя, сша
Гіперзвукова зброя / Ілюстрація Lockheed Martin

Військово-повітряні сили США заявили, що провели успішне випробування гіперзвукової зброї повітряного базування в Тихому океані.

Про це повідомляє Reuters.

Хоча ВПС США назвали випробування успішним, вони не розголошують деталі. Під час попередніх випробувань ракета ARRW летіла зі швидкістю, щонайменше в п’ять разів перевищуючи швидкість звуку.

Сполучені Штати не єдині в розробці гіперзвукової зброї. Росія заявляє, що запускала гіперзвукові ракети по цілях в Україні. Китай також випробував гіперзвукову зброю, але заперечує це.


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