Суспільство

Повітряні сили підтвердили ураження аеродрому Бельбек у окупованому Криму

31 Січня 2024 19:15
читать на русском →
крим

Повітряні сили ЗСУ у середу, 31 січня, уразили аеродром Бельбек у тимчасово окупованому Криму.

Командувач ПС Микола Олещук опублікував відео, на якому видно задимлення та чутно потужний вибух. У своєму повідомленні він подякував усім, хто долучився до “очищення Криму від російської присутності”.

Він зазначив, що на аеродромі Бельбек базується 204-та Севастопольська бригада тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ.

“Українські авіатори обов’язково повернуться додому, на рідне летовище”, — додав Олещук.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
31 Січня 2024 19:15

Повітряні сили підтвердили ураження аеродрому Бельбек у окупованому Криму
31 Січня 2024 18:31

ЄС цьогоріч надасть Україні військову допомогу на 21 млрд євро, – Боррель
31 Січня 2024 17:49

Суд ООН частково визнав Росію винною у фінансуванні тероризму на Донбасі
31 Січня 2024 15:05

Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги
31 Січня 2024 14:51

Додому з російського полону повернули 207 українців
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
Сергій ПРИТУЛА

Більше віри, друзі!
Віталій ПОРТНИКОВ

Правда перестане бути правдою, якщо її каже “погана” людина?
Ігор ЧЕРНЯК

За закон про цифровізацію в ЗСУ – окремий респект
Павло КАЗАРІН

Україна складатиме іспит, імʼя якому – мобілізація
усі думки