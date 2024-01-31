Повітряні сили підтвердили ураження аеродрому Бельбек у окупованому Криму

Повітряні сили ЗСУ у середу, 31 січня, уразили аеродром Бельбек у тимчасово окупованому Криму.

Командувач ПС Микола Олещук опублікував відео, на якому видно задимлення та чутно потужний вибух. У своєму повідомленні він подякував усім, хто долучився до “очищення Криму від російської присутності”.

Він зазначив, що на аеродромі Бельбек базується 204-та Севастопольська бригада тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ.

“Українські авіатори обов’язково повернуться додому, на рідне летовище”, — додав Олещук.