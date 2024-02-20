Суспільство

Потяг із зерном яке розсипали поляки, прямував до Німеччини – УЗ

20 Лютого 2024 14:42
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зерно, польща
Потяг з зерном / Укрзалізниця

В “Укрзалізниці” зазначили, що потяг із зерном, яке розсипали протестуючи польські фермери мав пунктом призначення Німеччину, та не мав достявлятись у Польщу. 

Про це зазначила пресслужба “Укрзалізниці” на своїй сторінці у Telegram, передає ЕП.

В “Укрзалізниці” зазначили, що український вантаж прямував до Німеччини транзитом через Польщу.

“Укрзалізниця чітко дотримується введеної у квітні 2023 року заборони на імпорт зернових вантажів до Республіки Польща та лише перевозить транзитом ці вантажі територією сусідньої країни. Усі вагони на кордоні перевіряють контролюючі органи Польщі, їх опломбовують. Це унеможливлює потрапляння українського зерна на ринок Польщі”, – зазначили в підприємстві.

Зазначають також, що на станції “Медика” перебувають в очікуванні перевантаження близько 40 українських вантажних вагонів із сільськогосподарською продукцією. Про несанкціоноване втручання в роботу залізниці поінформовано Польські залізниці та посольство України в Польщі.


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