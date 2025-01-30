Економіка

Потік нафти через російський порт Усть-Луга впав до нуля, – Bloomberg
30 Січня 2025 21:10
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Трубопроводи в Усть-Лузі, Росія / Фото: Bloomberg
Трубопроводи в Усть-Лузі, Росія / Фото: Bloomberg

Постачання нафти через російський порт Усть-Луга на Балтійському морі, ймовірно, припинився після атаки українських дронів, повідомляє Bloomberg.

Джерела агентства стверджують, що 29 січня потік нафти в Усть-Лузі впав до нуля. Отримані агентством дані про судноплавство в цьому районі вказують, що останній танкер вийшов із Усть-Луги зранку 29 січня.

Минулого року через порт Усть-Луга проходило близько 650 тисяч барелів нафти на добу — приблизно 20% від загального обсягу російських морських потоків. Утім, у сховищах порту можуть залишатися запаси, які частково пом’якшать наслідки зупинки постачання.

4 січня дрони СБУ атакували найбільший у Росії торговий порт Усть-Луга, що в Ленінградській області. Термінал Усть-Луга — це великий логістичний хаб у Балтійському морі. Через нього Росія продає нафту й газ за допомогою тіньового флоту.


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