Постраждалі внаслідок обстрілу Харкова отримають матеріальну допомогу

Родини, які постраждали внаслідок учорашнього ракетного обстрілу житлового будинку в місті Харкові, отримають матеріальну допомогу.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов. Він зазначив, що 30 осіб, які напередодні отримали поранення внаслідок обстрілу, знаходяться у стабільному стані та проходять лікування в медичних закладах міста.

Мер повідомив, що внаслідок вчорашнього обстрілу було пошкоджено 74 будівлі, у т. ч. 69 житлових будинків.

«Вчора наші комунальні служби працювали весь день і працюють зараз, щоб усунути наслідки обстрілів. Щодо допомоги постраждалим, то ми домовилися з французьким фондом, і він надасть матеріальну допомогу кожній постраждалій сім’ї. Я дуже вдячний за це нашим партнерам. Крім того, 17 сімей, які виявили таке бажання, ми переселили до готелю та забезпечили їх продуктами харчування», – повідомив Ігор Терехов.

Також мер подякував городянам, які долучилися до розбору завалів одразу після обстрілу.

«Я пишаюся харків’янами, які ще до приїзду працівників ДСНС почали розбирати завали і завдяки цьому врятували життя 11-місячній дитині», – зазначив міський голова.