Суспільство

Постачання та евакуація з Авдіївки ускладнені

15 Лютого 2024 12:56
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авдіївка
Авдіївка / Getty Images

Постачання та евакуація з Авдіївки наразі ускладнені.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» повідомив начальник відділу зв’язків з громадськістю ОСУВ “Таврія” Дмитро Лиховій.

“В Авдіївці відбувається маневр подекуди відходу нашими підрозділами на більш вигідні позиції. Ключове повідомлення щодо цього – постачання в Авдіївку та евакуація звідти ускладнені. Але задіяна запасна логістична артерія, підготовлена завчасно”, – сказав речник

Він пояснив, що на цьому напрямку ворог має значну перевагу в особовому складі, авіаційній компоненті, працюють літаки, не заходячи в зону ураження, працюють КАБами, є перевага по снарядах.

«Тобто є фізичні рамки – планка, вище якої не стрибнеш за всього бажання. Щодо особового складу, то ворог посилив сили, він суне в міську забудову, там зараз відбуваються бої, розміри штурмових груп ворога зростають. До них підключаються танки і бронетехніка. Там величезна армада одночасно задіяна проти наших частин, які героїчно тримають оборону Авдіївки», – сказав він.

Речник підкреслив, що на відміну від росіян «ми воюємо не м’ясом, задіюємо і маневр, а коли ситуація стає найскладнішою, ухвалюються рішення про нові оборонні рубежі».

Лиховій додав, що загалом за минулу добу в ОСУВ “Таврія” ворог завдав 43 авіаудари, провів 64 бойових зіткнення. Здійснив 1080 артобстрілів. Загальні втрати ворога за 14 лютого склали 526 осіб. Було знищено та пошкоджено 55 одиниць техніки та 5 важливих об’єктів противника – три райони зосередження особового складу та 2 пункти управляння БПЛА.


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