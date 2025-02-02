Постачання боєприпасів Україні під загрозою: партія Бабіша хоче зупинити ініціативу Чехії

Опозиційна партія ANO, яка лідирує в опитуваннях перед парламентськими виборами у Чехії, погрожує зупинити міжнародну ініціативу з закупівлі боєприпасів для України, якщо повернеться до влади восени.

Про це повідомляє Financial Times.

Колишній прем’єр-міністр Чехії та лідер партії ANO Андрій Бабіш, який прагне повернутися до влади після виборів у жовтні, висловлює сумніви щодо ефективності ініціативи, яку координує уряд Чехії. Його заступник Карел Гавлічек заявив, що партія виступає за припинення цієї програми.

«Ми повинні зупинити цей підхід», — сказав Гавлічек, критикуючи те, що закупівлі здійснює Чехія, а не НАТО.

Чеська ініціатива була запущена за сприяння президента Чехії Петра Павела, колишнього генерала НАТО, і дозволила поставити в Україну 520 тисяч снарядів калібру 155 мм у 2023 році. Очікується, що ще 300 тисяч будуть доставлені найближчим часом. Україна дякувала за підтримку: за словами заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги, Чехія виконала «до 80%» запланованих поставок.

Однак представники ANO ставлять під сумнів якість і вартість боєприпасів. «У нас є інформація, що якість снарядів не ідеальна, а їхня ціна надто висока», — заявив Гавлічек.

Бабіш і його соратники також закликають до мирних переговорів між Україною та Росією та сподіваються, що можливий другий президентський термін Дональда Трампа призведе до припинення війни.

Чеський уряд застерігає, що повернення Бабіша до влади може посилити його зв’язки з проросійськими лідерами, такими як прем’єр-міністри Угорщини Віктор Орбан та Словаччини Роберт Фіцо. Минулого року ANO приєдналася до крайньоправої групи Орбана в Європарламенті, відмовившись від своєї попередньої приналежності до ліберального табору.

Уряд Чехії та представники оборонного сектору вказують, що підтримка України є критично важливою, а припинення постачань боєприпасів може мати серйозні наслідки для її обороноздатності.