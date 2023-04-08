Політика

Посольство РФ у Гаазі поцупило українські прапори перед установою

8 Квітня 2023 19:31
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Нідерланди, рф, посольство

Група нідерландців уже рік стереже двадцятиметровий український стяг у Гаазі. Щоранку його вивішують перед російським посольством. Охорону встановили після того, як росіяни вкрали кілька десятків попередніх прапорів – сьогодні у ній беруть участь вже півтори сотні людей з усієї країни, йдеться в ТСН.

Двадцять метрів у довжину і два у ширину – біля російського посольства у Гаазі Франс розгортає і закріплює прапор. “Це для нас спеціально зробили на замовлення,  щоб чітко вміщувався між деревами”, – каже чоловік.  

Все почалося рік тому, коли за кілька днів після повномасштабного вторгнення він прийшов до російського посольства і побачив, що установа працює, ніби нічого не трапилося. “Я купив 10 таких прапорів і повісив їх на стійки. Але наступного ранку вони зникли. Поліцейські розповіли, що це люди з посольства їх забрали. Тоді я купив ще десять, але і їх вкрали. І тоді ми вирішили, що потрібне щось більше”, – пригадує Франс. 

Не зупинить російських крадіїв і гігантський розмір прапору, подумав Франс і тоді у тут з’явилася охорона від восьмої ранку і до шостої вечора. Аби щогодини у прапора був охоронець, навіть створили спеціальну систему реєстрації і на найближчі три дні всі місця вже зайняті. “У нас ніколи не було такого, щоб прапор залишився без охорони”, – кажуть активісти.  

Нині вартових вже сто п’ятдесят, підтримати акцію приїздять з усіх Нідерландів. 

З російської амбасади до протестувальників за рік ніхто жодного разу не вийшов. Ворота відкривають лише для тутешніх машин. Але вартові знають, як сильно вони насправді заважають представництву країни-терористки. Десятки заяв у поліцію з вимогою зняти прапор закінчилися нічим. “Інколи, коли вони прибирають листя, вони намагаються здути його в нашому напрямку – знаєте, такі маленькі підступні кроки”, – кажуть “охоронці”. 

На такі дії активісти відповідають музично, зокрема звучить український гімн. “Уявляєте, вони щось собі підспівують зранку, а потім раз і усвідомлюють, що це український гімн. Для них же це жахливо, розумієте”, – переконує один із активістів. 

Нідерландці кажуть, український стяг звідси приберуть лише після перемоги.


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