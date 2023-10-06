Посол України в Німеччині заявив, що ракети Taurus необхідні Україні для виживання

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв сподівається, що уряд ФРН зрештою передасть Україні крилаті ракети Taurus.

Про це дипломат сказав виданням медіагрупи Funke.

«Наразі йдеться не про мої персональні почуття. Йдеться про потреби наших військових і про виживання. Ракети Taurus життєво необхідні», – зазначив посол.

Водночас німецькі експерти висловлюються не так дипломатично. Зокрема, Штефані Бабст, колишня представниця ФРН у Генеральному секретаріаті НАТО в інтерв’ю Phoenix різко розкритикувала відмову Німеччини постачати Україні крилаті ракети.

«Цілком очевидно, що федеральний уряд Німеччини не готовий підтримати поточний контрнаступ України», – заявила Бабст.

На її думку, нерішуча позиція уряду, очевидно, переростає в політичний розрахунок, згідно з яким Україна не повинна перемагати у військовій сфері.

«Поки ми тут дискутували, російська сторона продовжувала зміцнювати свої рубежі оборони», – сказала експертка. У неї складається враження, що канцлер ФРН готовий «жити в Європі з Росією, яка підтримує терор і шантажує ядерною зброєю».

Як зауважила Бабст, Росія готова продовжувати цю війну та нарощувати ескалацію, і стратегічна відповідь може полягати лише в тому, щоб дати Україні все необхідне для захисту.

«Росія розраховує на те, що є такі країни, як Німеччина, які бояться», – заявила вона та порадила Україні звернутися по допомогу до «партнерів, які розуміють, про що йдеться».