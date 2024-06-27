Політика

Посол США в КНР заявив, що Китай на боці РФ у війні проти України
27 Червня 2024 08:15
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Китай став на бік держави-агресора.

Про це заявив посол Сполучених Штатів в КНР Ніколас Бернс, повідомляє Sky News.

Дипломат наголосив, що, попри заяви про нейтралітет, Китай надає Москві технології та підтримує міцні торговельні зв’язки впродовж усієї війни.

Він також додав, що російське вторгнення стало екзистенційною кризою.

“Ми вважаємо великою помилкою дозволяти китайським компаніям тисячами відправляти компоненти, мікропроцесори та нітроцелюлозу до Росії для посилення і зміцнення оборонної промислової бази для цієї жорстокої війни. Китай не є нейтральним, але фактично став на бік Росії у цій війні”, – сказав Бернс.


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