Політика

Посли ЄС схвалили пакет військової допомоги Україні на 5 млрд євро

13 Березня 2024 19:26
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зброя, Євросоюз
Ілюстративне фото / AP

Посли Європейського Союзу схвалили реформування Європейського фонду миру, що передбачає виділення 5 мільярдів євро на закупівлю зброї для України у 2024 році.

Про це повідомило бельгійське головування Ради ЄС.

“Європейський Союз як і раніше рішуче надає тривалу підтримку Україні і гарантує, що країна отримає необхідне військове обладнання для захисту”, — йдеться у повідомленні.

Передбачається, що кошти зокрема підуть на закупівлю зброї європейського виробництва для України. Не виключається також і купівля зброї з третіх країн.


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Посли ЄС схвалили пакет військової допомоги Україні на 5 млрд євро
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