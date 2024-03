Посли ЄС схвалили пакет військової допомоги Україні на 5 млрд євро

Посли Європейського Союзу схвалили реформування Європейського фонду миру, що передбачає виділення 5 мільярдів євро на закупівлю зброї для України у 2024 році.

Про це повідомило бельгійське головування Ради ЄС.

“Європейський Союз як і раніше рішуче надає тривалу підтримку Україні і гарантує, що країна отримає необхідне військове обладнання для захисту”, — йдеться у повідомленні.

Передбачається, що кошти зокрема підуть на закупівлю зброї європейського виробництва для України. Не виключається також і купівля зброї з третіх країн.

Deal ‼️ EU Ambassadors agreed in principle on a reform of the European Peace Facility, to support Ukraine with €5 billion budget for 2024.



The 🇪🇺 remains determined to provide lasting support to 🇺🇦 & ensure that the country gets the military equipment it needs to defend itself.