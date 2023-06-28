Посли країн Групи семи зустрілися із нещодавно призначеними членами ВККС

Посли країн Групи семи зустрілися із нещодавно призначеними членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
Про це посли повідомили у Твіттер.
Вони привітали членів комісії з призначенням та висловили підтримку їхній роботі як важливій складовій судової реформи в Україні.
“Ми наголосили на важливості відновлення прозорого, заснованого на заслугах відбору нових суддів та перевірки чинних суддів. Ми також привітали їхню (членів ВККС) готовність тісно співпрацювати зі щойно сформованою Громадською радою доброчесності”, – заявили посли.