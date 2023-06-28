Суспільство

Посли країн Групи семи зустрілися із нещодавно призначеними членами ВККС

28 Червня 2023 10:39
14
читать на русском →
суд, G7

Посли країн Групи семи зустрілися із нещодавно призначеними членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Про це посли повідомили у Твіттер.

Вони привітали членів комісії з призначенням та висловили підтримку їхній роботі як важливій складовій судової реформи в Україні. 

“Ми наголосили на важливості відновлення прозорого, заснованого на заслугах відбору нових суддів та перевірки чинних суддів. Ми також привітали їхню (членів ВККС) готовність тісно співпрацювати зі щойно сформованою Громадською радою доброчесності”, – заявили посли.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
28 Червня 2023 10:12
72

Кабмін призначив нового гендиректора “Укроборонпрому”
28 Червня 2023 11:40
2

На Харківщині нацкомісія рекомендує перейменувати два великих міста
28 Червня 2023 11:14
11

Не тільки ППО: Литва передасть Україні БТР M113 та боєприпаси
28 Червня 2023 11:07
15

Вартість бензину та дизельного палива зросте протягом липня на 3-8 гривень
28 Червня 2023 09:04
84

Литва придбала для України дві системи ЗРК NASAMS
Останні новини
усі новини

Думки

Юрий САПРОНОВ

Моя мотивація
Александр КИРШ

Сегодняшние лидеры: сравниваем со сломавшими империю зла
Александр КИРШ

На деревню дедушке, или Украина — не Израиль и даже не Тайвань
Віталій ПОРТНИКОВ

И Шойгу боится потери Крыма
Александр КИРШ

Бабушки с планеты Украина, или Почему мы непобедимы
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Коронавирус. Прощай пандемия, привет эндемия!
усі думки