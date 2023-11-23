Посібник зі слотів для покупки бонусів

Онлайн слоти, мабуть, найпопулярніша гра в казино на планеті. Оскільки зараз так багато людей грають в онлайн казино, популярність цього типу ігор вибухнула. Він виріс із часів старомодних офлайн автоматів з пенні до найсучасніших 3D-відеослотів із захоплюючим ігровим процесом, інтерактивними бонусами та неймовірними способами виграти.

Одним із найбільш незвичайних винаходів у світі слотів є бонусна покупка. Ця революційна система дозволяє гравцям не чекати безкоштовних обертань і відразу переходити до дії. У нашому посібнику з бонусними слотами ми детально розглядаємо цей стиль гри та показуємо вам найкращі казино, де можна отримати бонуси в казино у 2023 році.

Що таке слоти з бонусною покупкою?

Слот із бонусною покупкою — це будь-яка онлайн гра, яка дозволяє вам сплатити авансовий внесок для участі в бонусному раунді/безкоштовних обертаннях. Ці типи ігор є відносно новими та з’явилися лише у 2018 році. Для гравців, які не люблять чекати та хочуть випробувати бонусні функції в різних іграх, ці типи слотів представляють фантастичну можливість.

Як я можу грати в них?

Коли ви відвідуєте онлайн казино, щоб зареєструватися, подивіться на їх ігрове меню. Якщо на сайті пропонуються слоти з бонусною покупкою, вони матимуть окреме лобі під назвою Bonus Buy або Buy Feature. У цьому розділі ви можете знайти всі ігри, які мають можливість попередньо придбати безкоштовні обертання.

Коли ви завантажуєте гру, ліворуч від барабанів буде бонусна опція, як правило, зірка. Натисніть це, і ви побачите вартість придбання функції за поточною ставкою. Ви можете збільшити ставку та бонусну ціну покупки в цьому меню та натиснути «Продовжити», щоб розпочати гру.

Які переваги придбання цієї функції?

Як і в будь-якій слот грі, все залежить від удачі. Але деякі з головних переваг придбання функції — це можливість випробувати бонусні раунди на різних заголовках. Зазвичай вам доводиться грати в кожну гру, обертаючи барабани, доки ви не потрапите на символи та не виграєте безкоштовні обертання. Бонусний слот для купівлі дає змогу пропустити цей період очікування, встановити ставку та придбати доступ до функції безкоштовних обертань.

Роблячи це на низьких-середніх ставках, ви можете випробувати багато різних бонусних покійних карток і побачити, які з них пропонують найкращі бонусні функції, такі як Scatters, Wild, Sticky Wilds, множники, зростаючі множники тощо. Звідси ви можете вибрати нові улюблені ігри з найкращим потенціалом перемоги.

Скільки коштує гра?

Вартість придбання цієї функції залежить від назви, у яку ви граєте. Сума бай-іну визначає ціну, яка є множником ставки. Зазвичай у більшості ігор це 20x-150x ставка. Так, наприклад, якщо ви хочете зіграти в бонусний раунд з обертаннями в розмірі 21 гривні на Western Gold Megaways, це коштуватиме 50 разів більше, тому початкова вартість у 1050 гривень запустить функцію та розпочне вашу пригоду.

Деякі ігри, як-от Infectious 5, San Quentin і Aztec Gold Megaways, пропонують неймовірні максимальні виграші, які у 25 000 разів перевищують ставку. Ці назви можуть бути дуже нестабільними, а вартість бай-іну набагато вища, зазвичай 80-200x+. Тому будьте обережні. Через волатильність найкраще починати з менших ставок, які вас влаштовують. Тоді ви зможете піднятися, як тільки отримаєте гарну перемогу.

Які слоти з бонусною покупкою найкращі у 2023 році?

1. Infectious 5 xWays

Infectious 5 xWays — це найновіший випуск від NoLimit City та ідеальний слот для бонусної покупки у 2023 році. Цей слот на тему коміксів містить супергероїв, xWays і один із найзахопливіших комбо-екранів у ігрових автоматах. Ви можете вибрати один із трьох варіантів бонусної покупки з різними ставками та винагородами.

Особливості:

Програмне забезпечення: NoLimit City

ВПГ: 96,02%

Betways: 1024 (до 110 592)

Максимальний виграш: 55 555x

Вартість бонусної покупки: 75x, 140x, 555x

2. Aztec Gold Megaways

Aztec Gold Megaways — популярний вибір для багатьох. Він працює на відомій системі барабанів Megaways із понад 117 000 способів виграти. Є два варіанти бонусної покупки: один для повторних обертань і збільшення множників і один для максимального мегавейного раунду.

Особливості:

Програмне забезпечення: iSoftBet

ВПГ: 95,99%

Betways: Megaways (до 117 649 шляхів)

Максимальний виграш: 19 200x

Вартість бонусної покупки: 80x, 150x

3. Thor Infinity Reels

Thor Infinity Reels — справді унікальна гра та чудовий вибір для придбання бонусу. Завдяки системі Infinity Reels кожного разу, коли ви виграєте, праворуч з’являється новий барабан. Ви можете генерувати потужні виграшні комбо, і щасливі гравці можуть виграти 888-кратну ставку, якщо вони максимально розіграють барабани в основній грі або бонусному раунді.

Особливості:

Програмне забезпечення: Reel Play

ВПГ: 96,2%

Betways: Infinity Reels

Максимальний виграш: 6055x

Вартість бонусної покупки: 100x

4. El Paso Gunfight xWays

El Paso — старовинний ігровий автомат на тему Дикого Заходу, який пропонує кілька божевільних способів виграти гроші. Існує шість варіантів бонусної покупки. Кожен з них має різну вартість, способи виграшу та рівень волатильності. Найкраще спочатку спробувати цей варіант і подивитись, як вам піде.

Особливості:

Програмне забезпечення: NoLimit City

ВПГ: 94,09%

Betways: 216 (до 43 334)

Максимальний виграш: 44 440x

Вартість бонусної покупки: 80x, 238x, 300x, 400x, 400x, 800x

Чи всі сайти казино пропонують такі типи ігор?

Ні. Не всі сайти онлайн казино пропонують слоти з бонусною покупкою, що дуже прикро. Оскільки вони відносно нові, незабаром вони почнуть з’являтися в інших місцях, головним чином через те, наскільки модними є ці ігри. Достатньо лише одного пошуку в YouTube слота для бонусної покупки, і ви зможете переглянути тисячі відео геймерів, які демонструють свої виграші.

Якщо ви збираєтеся придбати функцію на слотах у 2023 році, ми знайшли кілька чудових сайтів зі спеціальними лобі бонусних покупок/покупок, щоб вам було легко відразу перейти до бонусної дії. Ви можете перевірити Casino4u, Casino Rocket, FastPay, KatsuBet і Wildblaster, щоб вибрати найкращий вибір для покупки у 2023 році.

Декілька основних порад щодо слотів для покупки бонусів

Граючи в онлайн слоти, все залежить від удачі. Кожен гравець підійде до гри по-різному. Деякі можуть захотіти отримати швидкий удар і отримати невеликі виграші, тоді як інші прагнуть продовжувати гру, доки не з’являться безкоштовні обертання, і сподіваються на більш значний виграш. Ми виклали кілька вступних порад щодо купівлі бонусів, про які слід пам’ятати, граючи в ці типи слот ігор.

Почніть з малого: не витрачайте багато грошей, починаючи. Ставте лише те, що можете дозволити собі програти, і гра приносить задоволення. Якщо у вас великий виграш, ви можете підвищити ставки для додаткових дій, не ризикуючи початковою ставкою.

Тестуйте різні назви: є багато різних ігор, де ви можете придбати функцію, і багато з них пропонують унікальний геймплей, чудові бонусні раунди та інші способи виграти. Доцільно випробувати різні бонусні слоти та визначити, які з них мають найкращий раунд безкоштовних обертань і потенціал виграшу.

Візьміть прибуток: якщо ви маєте величезний виграш на слоті з бонусною покупкою, доцільно отримати частину прибутку. Добре винагородити себе за свою щасливу смугу, і ви можете купити щось приємне. Ви завжди можете залишити частину на своєму балансі, щоб продовжити свій бонусний слот-покупку.

Не завжди очікуйте великого виграшу: ігрові автомати дуже мінливі. Іноді можна виграти багато, а іноді взагалі нічого. Цей же принцип застосовується до бонусних покупок. Те, що ви берете участь у цій функції, не гарантує вам виграш. Пам’ятайте про це під час гри та намагайтеся знайти найкращий відсоток ВПГ і максимальні виплати для найкращого потенціалу.

Веселіться: це звучить безглуздо, але це правда. Онлайн слоти – це цікаво та весело. Бонусні покупки посилюють дію та азарт. Тож коли ви граєте онлайн, розслабтеся, розслабтеся, грайте за доступними ставками та насолоджуйтеся грою.

Висновок

Цього року слоти з бонусною покупкою в моді, і це не без причин. Вони пропонують спосіб підвищити адреналін під час гри в захоплюючі ігрові автомати. У авторитетних онлайн казино ви можете знайти сотні бонусних ігор, і ми рекомендуємо спробувати кілька з них, щоб знайти нову улюблену гру.

Як і в інших формах азартних ігор, будьте відповідальними та грайте лише на гроші, які можете дозволити собі програти. Ці ігри дуже веселі, і найкраще грати в межах своїх можливостей і отримати максимум розваг і цінності.