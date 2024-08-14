Кримінал

Поширювала інформацію про місця видачі повісток: мешканці Рівненщини оголосили про підозру
14 Серпня 2024 12:35
мобілізація, поліція, прокуратура
Затримання зловмисниці / Рівненська прокуратура

Мешканка Рівненській області поширювала інформацію про місця видачі повісток і зривала формування військового резерву.

Про це повідомили у Рівненській обласній прокуратурі.

За даними слідства, дівчина, будучи адміністратором Telegram-спільноти, регулярно розповсюджувала інформацію про проведення мобілізаційних заходів військовослужбовцями РТЦК та СП.

“Йдеться, зокрема, про поширення місць вручення військових повісток в одному з колишніх райцентрів області. Таким чином підозрювана попереджала ухилянтів, зривала процес формування військового резерву та перешкоджала законній діяльності ЗСУ”, – йдеться у повідомленні.

Відтак жінці оголосили підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період. Їй за цією статтею загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.


Актуальне відео
ТОП-новини
14 Серпня 2024 12:35

Поширювала інформацію про місця видачі повісток: мешканці Рівненщини оголосили про підозру
14 Серпня 2024 09:39

Сили ППО вночі знищили 17 із 23 «Шахедів»
14 Серпня 2024 09:26

Російське Міноборони заявило про збиття 117 БПЛА і 4 ракет
14 Серпня 2024 08:40

ЄС повністю підтримує дії України у Курській області – Боррель
14 Серпня 2024 08:25

Уламки “Шахеда” пошкодили 2 будинки на Миколаївщині
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
Павло КАЗАРІН

Трагедія “ухилянта” в тому, що він не має майбутнього
усі думки