Поширювала інформацію про місця видачі повісток: мешканці Рівненщини оголосили про підозру

Мешканка Рівненській області поширювала інформацію про місця видачі повісток і зривала формування військового резерву.

Про це повідомили у Рівненській обласній прокуратурі.

За даними слідства, дівчина, будучи адміністратором Telegram-спільноти, регулярно розповсюджувала інформацію про проведення мобілізаційних заходів військовослужбовцями РТЦК та СП.

“Йдеться, зокрема, про поширення місць вручення військових повісток в одному з колишніх райцентрів області. Таким чином підозрювана попереджала ухилянтів, зривала процес формування військового резерву та перешкоджала законній діяльності ЗСУ”, – йдеться у повідомленні.

Відтак жінці оголосили підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період. Їй за цією статтею загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.