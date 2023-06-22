Кримінал

Пошуки підводного човна в Атлантиці перейшли в критичну стадію

22 Червня 2023 12:16
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туризм

У зниклого човна з туристами майже не залишилося кисню. Пошукова операція біля “Титаніка” йде “на межі можливостей”, пишуть західні ЗМІ.

“Пошуки підводного човна в Атлантичному океані перейшли у критичну стадію. Передбачається, що вже за кілька годин на її борту закінчиться запас кисню. Однак на це ще може вплинути низка факторів – наприклад, активність та частота дихання екіпажу”, – йдеться у повідомленнях.

Рятувальникам не вдалося знайти джерело стукоту під водою. Шуми зафіксували приблизно добу тому — у зоні їх виявлення у результаті і зосередили пошуки, але це ні до чого не привело. Пізніше офіційні особи заявили, що звуки могли виходити не від судна.

Про зникнення підводного човна Береговій охороні США повідомили лише за вісім годин. «Титан» занурився під воду вранці неділі і перестав виходити на зв’язок через 1 годину і 45 хвилин, але владу повідомили про це лише пізно ввечері. Активні пошуки — з літаками, кораблями та скиданням гідроакустичних буїв — розгорнули вже в понеділок.


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