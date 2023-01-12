Техно

Пошкоджений файл бази даних став причиною авіаколапсу у США

12 Січня 2023 21:11
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авіа

Учора в Сполучених Штатах більш ніж 11 тисяч авіарейсів затримали і ще 1300 скасували через технічний збій.

Федеральне авіаційне управління повідомило, що систему безпеки польотів NOTAM вивів із ладу пошкоджений файл бази даних. Він вплинув як на основну, так і на резервну системи. Свідчень про те, що це була кібератака немає. Агенція продовжує розслідування.

Технічний збій паралізував роботу американських аеропортів на півтори години. Він вивів із ладу національну систему сповіщень повітряних місій — критично важливий механізм, який попереджає пілотів про потенційну небезпеку на маршрутах. Систему перезавантажили о 5 ранку у середу, але до 7 проблема все ще не була вирішена. Федеральне авіаційне управління США наказало всім авіалініям країни призупинити вильоти до 9 ранку.

“На той час ми вирішили повністю зупинити польоти доки Федеральне авіаційне управління не зможе впевнитись, що система не лише надсилає достовірну інформацію, а й що інформація доходить до пілотів. О 9 годині ранку управління переконалося, що усе працює належним чином. Тому ми зняли заборону і рейси відновилися”, — розповів міністр транспорту США Піт Буттіджич.

Цей інцидент — вже другий масовий колапс авіасистеми США за останні тижні. Раніше потужний зимовий шторм наприкінці минулого року спричинив масштабні збої та вплинув на тисячі пасажирів.

Експерти вважають, що система авіаційного управління застаріла.

“Транспортна мережа Америки відчайдушно потребує значних оновлень”, — сказав Джефф Фрімен, президент і генеральний директор Асоціації туристів США.

“Кожні п’ять років відбувається перегляд ліцензії федерального авіаційного управління. Він запланований і на цей рік. Тому важливо, щоб Конгрес, переконався, що управління має все необхідне для вирішення цих проблем”, — заявила прес-секретарка Білого дому Карін Жан-П’єр.

Підрахувати загальні збитки від вчорашнього збою поки що неможливо.


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