Пошкоджену російським обстрілом багатоповерхівку у Харкові планують частково знести

Багатоповерхівку в Київському районі Харкова, зазнала атаки 24 вересня, доведеться частково знести.

Про це повідомляє Харківська міська рада.

Там зафіксовані серйозні руйнації, тому було ухвалене рішення про відбудову та часткове знесення будинку.

“Після ворожих обстрілів доводиться багато відбудовувати, зокрема, одразу закривати контури, щоб унеможливити потрапляння опадів всередину. Будинки, які дуже сильно пошкоджені, не можна одразу повністю відновити. Але, попри всі труднощі, міська влада робить все можливе, щоб все ж відбудувати те, що зруйнував російський агресор”, – сказав мер міста Ігор Терехов.