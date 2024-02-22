Політика

Портнов подав до суду на НАЗК: вимагає не називати його зрадником та грошову компенсацію

22 Лютого 2024 18:22
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Андрій Портнов / Getty Images

Заступник голови адміністрації експрезидента Віктора Януковича й екснардеп Андрій Портнов подав до суду на НАЗК і рух ЧЕСНО – вимагає не називати його зрадником

Про це повідомив рух ЧЕСНО, передає Еспресо.

Позивач вимагає визнати неправдивою та такою, що порочить честь, гідність та ділову репутацію, інформацію наступного змісту: вчинення державної зради, “Zрадник країни”, “Пособник російських можновладців, які взялись за агресивну війну проти України та зміну її кордонів”.

Також Портнов вимагає визнати неправдивою інформацію — “кримінальне провадження за ст. 111 ККУ (державна зрада)” й видалити його профіль із Реєстру зрадників. 

Від ЧЕСНО Портнов вимагає чверть мільйона гривень компенсації, до НАЗК фінансових претензій немає. 

“Ми очікували, що Портнов позиватиметься до ЧЕСНО. Його адвокати впродовж останнього року подали позови до низки медіа та громадських організацій, аби спростувати його ймовірну причетність до окупації Криму та звʼязків із Росією. Сам Портнов, який після початку війни виїхав за кордон, активно зачищає українське медіаполе і вимагає прибрати всі згадки про нього як про проросійського політика та зрадника”, – прокоментувала лідерка руху Віта Думанська.

Ухвалено рішення розглядати справу в порядку спрощеного позовного провадження без виклику сторін до суду. Рух ЧЕСНО виступив проти й вимагає участі всіх сторін у засіданнях.


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