Політика

Порошенку не дозволили з’їздити до Трампа
14 Липня 2024 20:03
читать на русском →
порошенко
Петро Порошенко на зустрічі з Дональдом Трампом, червень 2017 року / Фото president.gov.ua

Партія “Європейська Солідарність” заявила, що українська влада заблокувала поїздку делегації на чолі з Петром Порошенком на передвиборчий Республіканський національний конвент у Мілуокі.

Про це йдеться у заяві партії.

За словами партії, керівництво Верховної Ради, боячись Офісу Президента, не надало дозволу на виїзд, хоча про нього було повідомлено заздалегідь.

Делегація “ЄС” мала зустрітися з кандидатами на посади президента та віце-президента США, а також з представниками Міжнародного демократичного союзу.

“Європейська солідарність” вважає, що влада зробила антидержавний крок, заблокувавши візит, який міг би посилити двопартійну підтримку України в США.

Останній шанс виїхати сплив у неділю о 14.00, але дозволу так і не було надано. Партія зазначає, що це не перший випадок, коли влада блокує поїздки Порошенка до США, і що це може негативно вплинути на майбутню підтримку України.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
14 Липня 2024 17:10

Кількість сьогоднішніх бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 66 – Генштаб
14 Липня 2024 18:26

Чи буде оштрафований військовозобов’язаний, який оновив дані, але не пройшов ВЛК?
14 Липня 2024 16:51

Окупанти частково відновили в Криму склад ядерної зброї
14 Липня 2024 16:29

Померла Шеннен Догерті, зірка “Зачарованих” і “Беверлі-Гіллз, 90210”
14 Липня 2024 13:05

Біткоїн піднявся вище $60 тис. на новинах про замах на Трампа
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Андрій ОНІСТРАТ

Головний дефіцит в армії – наявність адекватних людей в командах
Ігор ЧЕРНЯК

Військова служба має бути “трампліном” для успішного життя в соціумі
Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
Павло КАЗАРІН

Щойно в нас зникнуть ресурси — війна добереться до решти світу
усі думки