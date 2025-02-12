П’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що йому знову відмовили у виїзді за кордон на Мюнхенську безпекову конференцію.

Про це політик повідомив у себе в Facebook.

Він також повідомив, що отримав 15 повісток до Державного бюро розслідувань, що, на його думку, є спробою перешкодити його поїздкам як за кордон, так і на фронт.

За словами Порошенка, після його візиту до Вашингтона та зустрічей із представниками команди Дональда Трампа українська влада знову заборонила йому виїзд. Окрім цього, він зазначив, що з 14 по 28 лютого отримав 15 повісток до ДБР.

“Ніколи такого не було — і от знову. Після візиту до Вашингтону та зустрічей з командою Трампа сьогодні мені відмовлено у виїзді на Мюнхенську безпекову конференцію. Проте традиційна практика заборони виїзду Порошенка за кордон на міжнародні зустрічі себе вичерпала.

Тому влада вручила мені 15 повісток до Державного бюро розслідувань з 14 по 28 лютого. НА КОЖЕН ДЕНЬ. Це зроблено для того, щоб я ні на фронт, ні в Мюнхен не поїхав”, – написав Порошенко.

Він також вважає, що ці дії спрямовані не лише проти нього, а й проти військового керівництва, зокрема колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та ексспівробітника розвідки Василя Червінського.