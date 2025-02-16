Політика

Порошенко впевнений, що вибори в Україні відбудуться у жовтні
16 Лютого 2025 17:52
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Пʼятий президент України Петро Порошенко / Фото: Цензор.НЕТ
Пʼятий президент України Петро Порошенко / Фото: Цензор.НЕТ

Пʼятий президент України Петро Порошенко заявив, що вибори в Україні відбудуться 26 жовтня 2025 року.

“Запишіть – 26 жовтня цього року”, – сказав Порошенко в інтерв’ю Цензор.НЕТ.

За словами екс-президента, ця інформація надійшла від джерел в Офісі президента, правоохоронних органах і в поліграфкомбінаті “Україна”, який вже працює над визначенням необхідної кількості бюлетенів.

“Інформація надходить також з Центральної виборчої комісії, яка вже почала внесення змін до реєстру виборців, та з Мін’юсту, який відкриває перший офіс у Берліні для підготовки виборів”, – додав Порошенко.


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