Порошенко розказав, як обороняв Київ, поки влада “здриснула” зі столиці

Експрезидент України Петро Порошенко заявив, що у перші години повномасштабного вторгнення в Україну він особисто зі зброєю в руках обороняв Київ, поки вся влада нібито втекла зі столиці.

Про це він розповів у інтерв’ю на телеканалі «Прямий».

Так, спершу він говорив, що в Україні важливо відновити довіру людей до власної держави, а особливо у питанні щодо антикорупційної діяльності, так само як це було у перші години повномасштабного нападу росії.

«Коли вся влада здриснула з Києва, ми сформували батальйони, і в межах 206 батальйону ми забезпечили евакуацію з Бучі, Ірпеня, Гостомеля, блокпости, і, врешті-решт, захист Києва від російських загарбників», — розповів Порошенко.

Це смішно і страшно одночасно, що з людиною робить жага повернення до влади. Виявляється, це Порошенко зі зброєю в руках врятував Київ від окупантів, а «вся влада здриснула». Шкода, що цю маячню змушені слухати в 72 бригаді, яка і врятувала столицю разом з Порошенком pic.twitter.com/RUQBRnvgls — Serhiy Leshchenko (@Leshchenkos) October 18, 2024

Також колишній президент висловив свою позицію щодо плану перемоги України. Він заявив, що озвучені Володимиром Зеленським тези не буде називати планом, але відзначив, що «це дуже добре, коли є позиція президента щодо подальших дій його як Верховного Головнокомандувача, і держави щодо стабілізації ситуації в країні».