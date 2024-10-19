Політика

Порошенко розказав, як обороняв Київ, поки влада “здриснула” зі столиці
19 Жовтня 2024 15:37
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Петро Порошенко під час інтерв'ю на телеканалі «Прямий» / Скриншот відео

Експрезидент України Петро Порошенко заявив, що у перші години повномасштабного вторгнення в Україну він особисто зі зброєю в руках обороняв Київ, поки вся влада нібито втекла зі столиці.

Про це він розповів у інтерв’ю на телеканалі «Прямий».

Так, спершу він говорив, що в Україні важливо відновити довіру людей до власної держави, а особливо у питанні щодо антикорупційної діяльності, так само як це було у перші години повномасштабного нападу росії.

«Коли вся влада здриснула з Києва, ми сформували батальйони, і в межах 206 батальйону ми забезпечили евакуацію з Бучі, Ірпеня, Гостомеля, блокпости, і, врешті-решт, захист Києва від російських загарбників», — розповів Порошенко.

Також колишній президент висловив свою позицію щодо плану перемоги України. Він заявив, що озвучені Володимиром Зеленським тези не буде називати планом, але відзначив, що «це дуже добре, коли є позиція президента щодо подальших дій його як Верховного Головнокомандувача, і держави щодо стабілізації ситуації в країні».


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